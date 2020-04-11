Сегодня, 11 апреля, Иваны отмечают День ангела. Обладателей этого популярного в Украине имени поздравляют с именинами, а православные вспоминают покровителя всех Иванов - преподобного Иоанна Пустынника.

Значение имени и характер

Имя Иван происходит с древнееврейского языка и толкуется как "милость Божия". Им приписывают стремление к дружбе, трудоголизм, доброту.

Вани они могут быть как покладистыми и неприметными, так и буйными непоседами. Они сочетают силу и слабость, добро и авторитаризм, нежность и гнев. Зачастую у них широкий круг общения и разнообразные увлечения и интересы.

Иваны бывают весьма честолюбивы, хоть не показывают этого. Они выполняют любую работу по дому, их любят дети и ценят в семье. Единственное, что не любят Иваны, когда над ними подшучивают. За любые колкости и насмешки в свой адрес они могут глубоко затаить злость на обидчика.

Кто такой Иоанн Пустыннник

В православном календаре несколько десятков святых с именем Иоанн и столько же именин. Однако сегодня православные вспоминают египетского христианского святого Иоанна Пустынника, который жил в 5 веке. В возрасте 13 лет он отправился в пустыню. Там по велению Ангела отыскал глубокий колодец, наполненный змеями и скорпионами.

Помолившись, Иоанн прыгнул вниз и остался невредимым. В течение 40 дней он молился в колодце без еды, воды и сна, после чего гады отступили. Иоанн прожил в колодце 10 лет. Ему помогал лишь отшельник - преподобный Фармуфий. В пустыне Иоанна Пустынника нашел монах Хирисий, который и записал его житие.

Так Иоанн Пустынник изображен на греческой иконе XVII века

Поздравления для Иванов

Желаю быть успешным и счастливым, всегда улыбчивым и позитивным.

Стих-поздравление с именинами Ивана

Іване! Вітаємо тебе з днем янгола, бажаємо завжди досягати поставлених цілей. Нехай у житті будуть яскраві успіхи і незабутні перемоги, справжня дружба, щирі переживання та взаємна любов. Завжди знаходь привід для задоволення і цікавих пригод!

С днем янгола, Іване!

З днем янгола Івана вітаю

Від щирого серця бажаю,

Щоб свята бували частіше,

Життя ставало яскравіше.

Хай спокій в душі панує,

Та злагоду тобі дарує.

Нехай душа твоя дзвінко співає,

А кожна мить надихає.

З днем янгола Івана

Ванечка, пусть в день твоего святого Ангел сил придаст всему, сем бы ты ни занимался в жизни. Пусть придаст сил и веры, пусть победы будут на каждом шагу, достигай поставленных целей без колебания. С днем ​​ангела, Иван, прими поздравления!

С именинами Ивана

Ім'я Іван – найкраще, бо ним тебе благословила мати. Нехай ангел охороняє тебе своїми крилами та крокує поруч з тобою довгим шляхом. Вір йому, бо він і є твоєю надією!

День янгола Івана. Привітання в віршах

Желаю тебе звездных ночей,

Чтобы песня была звучней,

Чтобы счастье было безграничным,

И, конечно, успехов - в жизни личной!

С днем ангела Ивана

Праздников в мире много, но милее всех - именины, когда ангел наблюдает с небес за тобой, охраняет тебя и наставляет. Пусть у твоего хранителя будут справедливые решения в отношения тебя и твоего жизненного пути!

Именины Ивана. Гифки

С именинами, Ванюша! Пусть имя придает тебе сил, будь решительным, живи с любовью к людям, пусть светлые чувства тебе воздаются здоровьем, радостью души и долгими годами жизни.

Ты, Иван, у нас боец,

Ты в работе - молодец!

Гордый, смелый и веселый,

Щедрые пусть ждут застолья!

Гифка с именинами Ивана

Пусть в карманах будет кэш,

Посетить чтоб Марракеш ,

Искупаться в океане,

Загорать чтоб на лиане,

И с красотками кутить,

шутки разные травить!

Именины Ивана. Красивые картинки

Ванечка, в День ангела желаю любви, успешных проектов, вдохновения, счастья и здоровья. Пусть Господь хранит!

Поздравления с именинами Ивана

Поздравляю с днем ​​ангела, Иван! Желаю успехов и процветания, пусть судьба сделает из тебя счастливого и заботливого мужа, пусть исполнятся сегодня все твои желания!

С днем ангела Ивана - прикольные картинки

Также на православном календаре 11 апреля - именины Марка, Михаила и Кирилла. А 12 апреля - Вербное воскресение.