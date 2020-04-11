Сегодня, 11 апреля, Иваны отмечают День ангела. Обладателей этого популярного в Украине имени поздравляют с именинами, а православные вспоминают покровителя всех Иванов - преподобного Иоанна Пустынника.
Значение имени и характер
Имя Иван происходит с древнееврейского языка и толкуется как "милость Божия". Им приписывают стремление к дружбе, трудоголизм, доброту.
Вани они могут быть как покладистыми и неприметными, так и буйными непоседами. Они сочетают силу и слабость, добро и авторитаризм, нежность и гнев. Зачастую у них широкий круг общения и разнообразные увлечения и интересы.
Иваны бывают весьма честолюбивы, хоть не показывают этого. Они выполняют любую работу по дому, их любят дети и ценят в семье. Единственное, что не любят Иваны, когда над ними подшучивают. За любые колкости и насмешки в свой адрес они могут глубоко затаить злость на обидчика.
Кто такой Иоанн Пустыннник
В православном календаре несколько десятков святых с именем Иоанн и столько же именин. Однако сегодня православные вспоминают египетского христианского святого Иоанна Пустынника, который жил в 5 веке. В возрасте 13 лет он отправился в пустыню. Там по велению Ангела отыскал глубокий колодец, наполненный змеями и скорпионами.
Помолившись, Иоанн прыгнул вниз и остался невредимым. В течение 40 дней он молился в колодце без еды, воды и сна, после чего гады отступили. Иоанн прожил в колодце 10 лет. Ему помогал лишь отшельник - преподобный Фармуфий. В пустыне Иоанна Пустынника нашел монах Хирисий, который и записал его житие.
Так Иоанн Пустынник изображен на греческой иконе XVII века
Поздравления для Иванов
Желаю быть успешным и счастливым, всегда улыбчивым и позитивным.
Стих-поздравление с именинами Ивана
Іване! Вітаємо тебе з днем янгола, бажаємо завжди досягати поставлених цілей. Нехай у житті будуть яскраві успіхи і незабутні перемоги, справжня дружба, щирі переживання та взаємна любов. Завжди знаходь привід для задоволення і цікавих пригод!
С днем янгола, Іване!
З днем янгола Івана вітаю
Від щирого серця бажаю,
Щоб свята бували частіше,
Життя ставало яскравіше.
Хай спокій в душі панує,
Та злагоду тобі дарує.
Нехай душа твоя дзвінко співає,
А кожна мить надихає.
З днем янгола Івана
Ванечка, пусть в день твоего святого Ангел сил придаст всему, сем бы ты ни занимался в жизни. Пусть придаст сил и веры, пусть победы будут на каждом шагу, достигай поставленных целей без колебания. С днем ангела, Иван, прими поздравления!
С именинами Ивана
Ім'я Іван – найкраще, бо ним тебе благословила мати. Нехай ангел охороняє тебе своїми крилами та крокує поруч з тобою довгим шляхом. Вір йому, бо він і є твоєю надією!
День янгола Івана. Привітання в віршах
Желаю тебе звездных ночей,
Чтобы песня была звучней,
Чтобы счастье было безграничным,
И, конечно, успехов - в жизни личной!
С днем ангела Ивана
Праздников в мире много, но милее всех - именины, когда ангел наблюдает с небес за тобой, охраняет тебя и наставляет. Пусть у твоего хранителя будут справедливые решения в отношения тебя и твоего жизненного пути!
Именины Ивана. Гифки
С именинами, Ванюша! Пусть имя придает тебе сил, будь решительным, живи с любовью к людям, пусть светлые чувства тебе воздаются здоровьем, радостью души и долгими годами жизни.
Ты, Иван, у нас боец,
Ты в работе - молодец!
Гордый, смелый и веселый,
Щедрые пусть ждут застолья!
Гифка с именинами Ивана
Пусть в карманах будет кэш,
Посетить чтоб Марракеш ,
Искупаться в океане,
Загорать чтоб на лиане,
И с красотками кутить,
шутки разные травить!
Именины Ивана. Красивые картинки
Ванечка, в День ангела желаю любви, успешных проектов, вдохновения, счастья и здоровья. Пусть Господь хранит!
Поздравления с именинами Ивана
Поздравляю с днем ангела, Иван! Желаю успехов и процветания, пусть судьба сделает из тебя счастливого и заботливого мужа, пусть исполнятся сегодня все твои желания!
С днем ангела Ивана - прикольные картинки
Также на православном календаре 11 апреля - именины Марка, Михаила и Кирилла. А 12 апреля - Вербное воскресение.