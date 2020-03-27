5 случаев заболевания коронавирусом лабораторно подтверждено в Сумской области, один из них - летальный: в Конотопе скончалась 76-летняя женщина. Об этом во время брифинга заявила главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая, передает Укринформ.

"По состоянию на 27 марта 2020 года на Сумщине лабораторно подтверждено 5 случаев заболеваний Covid-19, из них один -летальний. Умерла женщина из Конотопского района, у которой тест ПЦР дал положительный результат. Четыре других человека в стабильном состоянии, заболевание пока без осложнений", - рассказала Троцкая.

По ее данным, из четверых зараженных двое контактировали с умершей. Это жители Конотопского района, которые находятся на самоизоляции.

Еще два подтвержденных случая заболевания Covid-19 - у жителей Сум. Один из них помещен в Сумскую областную инфекционную клиническую больницу, другой находится на самоизоляции.

Состояние всех заболевших стабильное.

По словам мэра Конотопа Артема Семенихина, умершая в Конотопе от коронавируса женщина контактировала по меньшей мере с 70 людьми, поскольку предоставляла услуги биоэнергетического лечения.

Как заявила Ирина, местные органы власти, медработники, а также сотрудники полиции выясняют круг людей, контактировавших с больными коронавирусом.

На данный момент, под подозрением на Covid-19 в Сумской области находятся 11 человек, из них 8 - на самоизоляции.

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