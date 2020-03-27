Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил информацию "Страны", что уходит в отставку.

"Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника", - сказал он в комментарии "Левому берегу". Более расширенная позиция Трепака ожидается в ближайшее время, пишет издание.

Напомним, что сегодня Telegram-канал Политика Страны писали, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова перераспределила обязанности в ведомстве."У Трепака, в частности, забрали курирование дел по Майдану, по Гандзюк, по Стерненко и по другим делам, которые ведёт СБУ. В ответ, по слухам, Трепак подал в отставку", - сообщал канал.

Трепак с 2015 по 2016 годы он занимал должность первого замглавы Службы безопасности. Заместителем генпрокурора Трепак был назначен 8 октября прошлого года Русланом Рябошапкой.

Трепак известен тем, что стал застрельщиком дела о "черной кассе" Партии регионов, которое было использовано для дискредитации, а затем и уголовного преследовани соратника Дональда Трампа Пола Манафорта. У Трампа это дело считают частью кампании, которая вела во время выборов 2016 года против него украинская власть в интересах Демпартии США и ее кандидата Хиллари Клинтон (подробнее о Трепаке читайте в материале "Страны").

Напомним, сегодня генпрокурор Венедиктова представила двух своих новых заместителей.