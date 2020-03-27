Украина заняла 134-е место в рейтинге из 180 стран мира по уровню экономической свободы. В Европе у нашей страны самые худшие показатели.

Об этом свидетельствует данные Индекса экономической свободы, обнародованный Heritage Foundation.

Согласно данным рейтинга, Украина входит в категорию "преимущественно несвободных" стран и занимает последнее, 45-е место в Европе. Общий балл Украины - 54,9 - значительно ниже средних региональных и мировых показателей. В общем рейтинге наша страна занимает место между африканской страной Бенин (133 место) и Пакистаном (135 место).

Украина низкие баллы получила по показателям финансовая и инвестиционная свобода (30 и 35 баллов из 100 соответственно), самые высокие - в показателях "фискальное здоровье" (83,9) и налоговое бремя.

"Нормативная база Украины теоретически защищает имущественные интересы, но обеспечение права собственности судебной системой ненадежное. Судебная власть склонна к политическому давлению и коррупции. Коррупция остается серьезной проблемой - сейчас мало политической воли для борьбы с ней, несмотря на сильное давление со стороны гражданского общества", - сказано в сообщении.

Также, по данным экспертов, подвели Украину устаревший Трудовой кодекс и большое количество неработающих кредитов. Баллы наша страна заработала благодаря возвращению уголовной ответственности за незаконное обогащение и земельную реформу.

Польша в рейтинге на 46-м месте, РФ - на 94-м, Молдова - на 87-м, Беларусь - на 88-м. Рейтинг возглавляет Сингапур, также в первой пятерке Гонконг, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Ирландия.

Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям, разбитым на четыре категории: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.

Скриншот: heritage.org

Напомним, недавно Украину признали самой несчастливой страной Европы.