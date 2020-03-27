"Глава" так называемой "ДНР" Денис Пушилин подтверди введение ограничительных мер из-за коронавируса, о которых ранее уже сообщалось неофициально. Главное - речь идет о фактически полном запрете жителей "республики" на выезд за ее пределы.

Соответствующее видеообращение опубликовано в YouTube в пятницу, 27 марта.

Он отметил, что по ряду причин, в том числе экономических, "ДНР" не может позволить себе полностью остановить предприятия и объявить какой-то период не рабочий. При этом, как утверждает Пушилин, на данный момент, что на территории "республики" больных коронавирусом нет.

"Но мы вынуждены будем объявить чрезвычайное положение, если выявим инфицированных, потому что во главу угла ставим жизнь и здоровье наших граждан. Но последствия введенных мер для многих представителей малого и среднего бизнеса в наших условиях могут быть необратимыми. Поэтому главная задача — и дальше работать на опережение, не дать коронавирусу ни единого шанса", - отметил он.

Пушилин озвучил такие меры:

Выезд на территорию РФ временно ограничен, за исключением особых, экстренных, случаев. Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок без крайней необходимости. Все въезжающие граждане обязаны самоизолироваться на 14 дней. Вводятся меры ответственности за нарушения этого обязательства. В выходные дни, 28 и 29 марта, все заведения общепита — кафе, рестораны — работают до 15:00, после 15:00 переходят на режим доставки заказа. В будние дни работа продолжится в обычном режиме. В торгово-развлекательных центрах будет приостановлено оказание всех развлекательных услуг. Торговые точки продолжат работу в обычном режиме. Рынки и продовольственные магазины также продолжают работать в обычном режиме. Работа спортклубов, фитнес-залов и других коммерческих структур в сфере оздоровительных услуг в выходные дни будет ограничена. Они могут проводить занятия на свежем воздухе. С понедельника рабочий режим обычный, при этом руководство этих структур должно подготовить методики дистанционных тренировок. "Министерству "транспорта поручено осуществлять комплекс мер по дезинфекции транспортных средств общего пользования и противодействию распространению COVID-19. Руководителям предприятий всех форм собственности рекомендуем продумать возможность удаленной работы для сотрудников".

По факту пункт первый означает, что жители "ДНР" не могут покидать "республику". Ранее была полностью перекрыта линия разграничения с Украиной. А с сегодняшнего дня запрещен выезд жителей в Россию. Пускают только тех, у кого есть российский паспорт с пропиской на территории РФ. То есть жителей "ДНР", которые по специальной программе получали российские паспорта (без прописки), эта норма не касается. Им также будет запрещено покидать территорию "республики".

Напомним, "ДНР" перекрыла границу и перестала выпускать своих жителей в Россию.

Также мы писали, что в "ДНР" с подозрением на коронавирус госпитализировали более 70 человек.