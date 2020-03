Члены британского продолжают один за другим заражаться коронавирусом. Так о позитивном результате теста после премьера Джонсона сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

Об этом глава Минздрава Великобритании рассказал своим подписчикам в Twitter.

"Мой тест показал положительный результат. К счастью, у меня слабо выражены симптомы, я работаю из дома в самоизоляции", - написал министр. Хэнкок также опубликовал видео, в котором призвал британцев оставаться дома и следовать советам медиков.

Стоит отметить, что по последним данным в Великобритании зафиксировано 11,658 случаев коронавирусной инфекции Covid-19. В результате заражения погибли 578 человек.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij