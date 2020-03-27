Владельцы киевского ТРЦ "Дрим Таун" заявили, что не будут начислять плату за аренду партнерам-арендаторам на период коронавирусного карантина.

Об этом написал в Facebook совладелец ТРЦ Александр Меламуд 27 марта.

"Мы, собственники ТРЦ "Дрим Таун", обращаемся к вам, нашим партнерам-арендаторам. События последних дней показали, что все мы должны пережить еще одно испытание и выйти из него с минимальными потерями, достойно", - сообщил Меламед.

И добавил, что "не дожидаясь властей", со стороны владельцев "не начислять на период карантина арендную плату и платежи за маркетинг (кроме работающих продуктовых)". При этом аарендаторы оплачивают только расходы для поддержания всех систем и охраны имущества – OPEX и коммунальные. По словам Меламеда, "это небольшой платеж".

"Мы вам сердечно благодарны. Пожалуйста, оформите надлежащие документы, чтобы мы имели юридическое основание не начислять вам арендную плату. Надеемся на скорейшее выздоровление, развязка не за горами", - написал он.

Фото: facebook.com

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