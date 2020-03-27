В Черновцах от коронавируса выздоровели еще два пациента. Таким образом количество оправившихся после инфекции увеличилось до шести человек.

Такой информацией поделились в Черновицкой областной государственной администрации в пятницу, 27 марта.

Пресс-служба чиновников отметила, что за сутки состояние зараженных коронавирусом в регионе не ухудшилось. Сообщается, что один пациент, который с подозрением на Covid-19 находится в Черновицкой городской больнице №1, сейчас в тяжелом состоянии. Результаты его анализов должны стать известны уже сегодня вечером.

Так, в пятницу из инфекционного отделения выписали двух пациентов, которые выздоровели от коронавируса. Еще один ребенок выписан из больницы вчера вечером.

Скриншот: Черновицкая областная государственная администрация в Фейсбук

Ранее "Страна" публиковала материал об украинских регионах, которые на данный момент больше других пострадали от пандемии коронавируса.

Напомним, что по последним данным Минздрава в Украине зафиксированы 218 случаев Covid-19.