Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая с альтернативой залога в сумме 14 083 400 гривен бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, задержанному по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Как сообщает корреспондент "Страны", соответствующее решение суд огласил в пятницу, 27 марта.

Сторона защиты в ходе заседания заявила, что подозрение считает необоснованным. Кроме того, адвокаты Кожары утверждают, что их подзащитный мог держать пистолет в тот день, но не мог осуществить роковой выстрел. Также на суде выслушали версию событий супруги Кожары Марины Козерод, она выступала в качестве свидетеля.

Напомним, ранее адвокаты бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве предпринимателя Сергея Старицкого, заявили, что жена экс-чиновника призналась в преступлении. А само убийство произошло случайно.

Также мы писали, что, по версии следствия, 21 февраля во время распития спиртных напитков у Кожары и Старицкого возник личный конфликт. Они подрались, и во время этой драки были разбиты очки экс-министра, вследствие чего он поранил глаза. После этого Кожара принес из спальни пистолет, ударил Старицкого и выстрелил ему в правый глаз.