Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет возвращается в бизнес, но планирует завершить некоторые начатые во время работы в правительстве проекты.

Об этом Дубилет написал в Facebook.

"В состав Кабмина я входить не буду. При этом я хочу довести до конца часть проектов из топ-50. Буду ими заниматься извне - благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть", - уточнил Дубилет.

По его словам он, возвращается в бизнес и будет решать, в какой именно.

Фото: facebook.com

Напомним, что Дубилет является сооснователем нескольких бизнесов. В частности, FinTech Band - проект, который оказывает IT-услуги украинским банкам; Monobank’а - первый в Украине банк без отделений, все услуги проводятся с помощью мобильных приложений, работает по лицензии Universal Bank, который входит в группу "ТАС" Сергея Тигипко.

Также до этого Дубилет рассказал о 50 проектах, которыми занимался в Кабмине и которые планировалось запустить в этом году. Среди них: введение тотального документооборота, общение с госслужбами через мессенджеры, реорганизация министерств, введение новой системы зарплат на политических должностях и др.

Напомним, что Дубилет заявил, что может продолжить работу в Кабмине.

Также мы писали о том, что Дубилет перед уходом решил отдать на приватизацию здания в центре Киева.