Европейская федерация журналистов осудила нападение на украинскую корреспондентку Newsone Татьяну Сивоконь, которая освещала незаконную продажу медицинских масок в Хмельницкой области.

Соответствующее заявление появилось на сайте организации в пятницу, 27 марта.

Так, генеральный секретарь европейского подразделения Международной федерации журналистов отметил, что корреспонденты часто подвергают свою жизнь риску, предоставляя общественности достоверную и независимую информацию.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес сказал: "Эта атака является еще одним серьезным примером того, как журналистам трудно выполнять свою работу должным образом, в этом случае задавать вопросы и получать ответы на них. Это является результатом систематической безнаказанности за преступления против журналистов в Украине".

Напомним, что нападение на Сивоконь произошло в четверг, 26 марта. Съемочная группа телеканала Newsone готовила сюжет о несанкционированной торговле медицинскими масками неизвестного происхождения. В какой-то момент продавец масок нанес журналистке многочисленные телесные повреждения.

В свою очередь Национальный союз журналистов Украины назвал этот инцидент возмутительным. Представители организации отметили, что в условиях режима ЧС журналисты и так подвергают свое здоровье опасности.