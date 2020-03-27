В карантинном Киеве улицы дезинфицируют раствором гипохлорита натрия. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Пантелеев.

"Это продвинутое средство, его также используют для обеззараживания воды", – прокомментировал заместитель главы КГГА.

Гипохлорит натрия известен как сильное дезинфицирующее и отбеливающее вещество с характерным резким запахом хлора. Химики характеризуют его как неустойчивое соединение, легко разлагающееся с выделением кислорода.

Отметим, что в Украине этот химикат производится на заводе "Днепр Азот" в Каменском. Как указано на сайте предприятия, в зависимости от назначения гипохлорит натрия выпускается двух марок – А и Б.

"Марка А – применяется для обеззараживания питьевой воды, воды плавательных бассейнов, для получения отбеливающих и дезинфицирующих средств.

Марка Б – применяется как окислитель в витаминной промышленности, для отбеливания ткани", – говорится в сообщении.

В статьях о гипохлорите натрия говорится, что, несмотря на свою высокую химическую активность, безопасность этого вещества для человека документально подтверждена исследованиями токсикологических центров Северной Америки и Европы, которые показывают, что вещество в рабочих концентрациях не несет каких-либо серьезных последствий для здоровья после непреднамеренного проглатывания или попадания на кожу.

Также отмечается, что гипохлорит натрия безвреден и для экологии. В конечном счете, он разлагается на кислород, воду и хлорид натрия (соль) – совершенно безопасные вещества.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве проведут дезинфекцию всех 11,5 тысячи жилых домов города.

Также мы сообщали, что МОЗ упростит регистрацию дезинфекторов из-за коронавируса.