В Испании, где еще вчера впервые начало уменьшаться число умерших от коронавируса, за прошлые сутки зафиксировали рекордное количество смертей от Covid-19. 27 марта местный Минздрав объявил о 769 летальных случаях за день.

Об этом пишет El Pais.

Общее число умерших от коронавируса в Испании составляет 4 858. Мадирид и Каталония, которые являются главными эпицентрами распространения Covid-19 в стране, также продемонстрировали наихудшие показатели: 322 и 208 смертей за сутки соответственно.

Общее число зараженных коронавирусом в стране возросло до 64 059 человек. В Испании от Covid-19 вылечились 9357 человек, а это почти вдвое больше, чем умерли.

Скриншот: elpais.com

Напомним, по состоянию на утро 27 марта в Украине число заболевших коронавирусом увеличилось до 218. За минувшие сутки выявили 62 новых случая.