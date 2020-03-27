Американцы вбивают в поисковые системы слова "безработица" и "рецессия" чаще, чем во время экономического кризиса 2008 года.

Об этом информирует издание Barron's.

По данным корпорации Alphabet, в которую входит и компания Google, в период с 1 по 20 марта количество запросов по словам "безработица" в поисковике также превысило число таких же запросов в июле 2010 года - тогда уровень безработицы в США составил 9,5% и работу искали почти 15 миллионов человек.

Так, по информации департамента труда США, на прошлой неделе количество обратившихся ща пособием по безработице выросло до 3,283 миллионов граждан.Также за три недели марта американцы чаще искали по слову "рецессия", чем во время пика мирового финансового кризиса.

Популярность набрали и поисковые запросы, касающиеся услуги доставки таких компаний как Amazon и Uber Eats.В то же время количество запросов об отмене авиарейсов и круизов в США возросло более чем в 20 раз по сравнению с февралем.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп и Сенат разработали документ, согласно которому американцы с низким уровнем доходов получат от государства разовую финансовую помощь в размере 1 200 долларов.

Ранее мы писали, что американские власти считают, что Китай утаивает от мира реальную информацию о коронавирусе Covid-19, что мешает остановить волну заражений, которая захлестнула США и Европу.