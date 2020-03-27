Начальник полиции Киева Крищенко заразился коронавирусом
У Андрея Крищенко, замглавы Нацполиции, а также начальника полиции Киева подтвержден коронавирус.
Об этом на своей странице в соцсети в пятницу, 27 марта, сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.
"Диагноз Covid-19 сегодня установлен, заместителю Председателя Национальной полиции Украины - начальнику полиции Киева Андрею Крищенко. Его состояние здоровья удовлетворительное. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно", - написал Геращенко.
По его словам, полицейские установили круг лиц, контактировавших в течение инкубационного периода с Андреем Крищенко.
"Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся на самоизоляции. Помещение столичного главка должным образом продезинфицированы", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.
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