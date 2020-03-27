В Виннице у пяти сотрудниц акушерского корпуса роддома №2 обнаружена коронавирусная инфекция. В закрытом на карантин медучереждении остались 21 роженница и одна беременная.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил директор департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александр Шиш, на онлайн-заседании администрации Винницы.

По данным чиновника, первый случай инфицирования в городе был зафиксирован у 42-летней женщины, которая контактировала со знакомыми, которые недавно вернулись из Польши, а также со своими коллегами во Втором роддоме.

Шиш отметил, что состояние первой зараженной улучшается, остальные четыре сотрудницы медучереждения находятся на карантине. При этом у них отсутствуют признаки респираторного заболевания.

"Многие инсинуации есть, что во втором роддоме взяли все исследования и отобрали все пробы только у работников, а у рожениц – нет. Это неправда. Акушерский корпус родильного дома №2 закрыт на карантин, там находится 7 рожениц и 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым. Сегодня будет продолжен сбор биологического материала для исследования пациентов и персонала. Обстоятельства, конечно, требуют удерживать их на карантине до получения результатов обследования на наличие коронавируса", - заявил директор профильного департамента.

Чиновник добавил, что все медики роддома, которые находились за пределами медучереждения, сейчас находятся на самоизоляции.

Напомним, что лидером среди украинских городов по количеству зараженных Covid-19 является Киев.

Стоит отметить, что на данный момент в Украине зарегистрировано 218 случаев коронавирусной инфекции. "Страна" ведет текстовую трансляцию событий вокруг распространения Covid-19.