После того как у женщины, скончавшейся два дня назад от коронавируса в Конотопе Сумской области, подтвердили диагноз, оказалось, что с ней контактировали 70 человек, в том числе - врачи местной больницы. Сегодня уже половина работников инфекционного отделения изолирована и не может оказывать помощь.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Отмечается, что экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат у сына, дочки и внучки умершей пациентки. Все они находятся в селе Казацкое. В целом известно о 70 людях, которые контактировали с зараженной.

И уже половина работников инфекционного отделения инфекционного отделения местной центральной районной больницы изолирована и не может оказывать помощь больным. Уточняется, что при въезде в город в ближайшее время будут расставлены санитарно-карантинные блокпосты.

Скриншот: Telegram/ PavlovskyNews

Напомним, в Тернопольской области, где по состоянию на вечер 26 марта было уже 26 больных с коронавирусом, девять из них оказались медиками.