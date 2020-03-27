Из "ДНР" перестали выпускать в Россию. Несмотря на то, что Москва официально позволила людям с пропиской "республик" въезжать на свою территорию.

Об ограничениях пишут пользователи телеграм-каналов по пересечению границы. Они сообщают, что со вчерашнего вечера пограничники сепаратистов перестали выпускать в сторону России тех, кто едет по украинскому или даже местному "паспорту".

"Мы вчера утром по укр паспортам выехали в РФ свободно, а возвращались вечером - уже никого не выпускали, кроме лиц с РФ паспортами, имеющими РФ прописку или регистрацию", - пишет пользователь Дарья.

Причем не выпускают даже тех, у кого есть российский паспорт, но в нем отсутствует регистрация на территории РФ. То есть это в основном жители неподконтрольной части Донбасса, получившие российский паспорт по указу Путина.

"Не пускают в РФ без паспорта с пропиской на территории РФ. Вчера вечером развернули на автобусе, ехали на похороны", - сообщает другой пользователь.

"Мне ответили на Мариновке (КПВВ со стороны "ДНР" на украино-российской границе - Ред.) что кроме граждан РФ никого не выпускают", - пишет еще один дончанин.

При этом назад из России в "республику" попасть можно, говорят жители Донбасса. Однако на границе нужно подписывать обязательство о самоизоляции.

"Пропустят, должен будет подписать бумагу о 14 дневном карантине", - пишет один пользователей.

Сегодня ожидается обращение лидера донецких сепаратистов Дениса Пушилина по этому вопросу. Оно анонсировано на 15:00 по Киеву.

Ранее мы рассказывали о том, как в марте Россия сначала закрыла границу с "ЛНР" и "ДНР", а потом открыла ее. И теперь впускает их жителей через любые КПП - даже те, которые работают в других регионах.