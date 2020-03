В пятницу, 27 марта, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что тест на Covid-19, который он сдал, подтвердил заражение коронавирусной инфекцией. Об этом Джонсон сообщил в Twitter.

Он стал первым главой стран "Большой двадцатки", пострадавшим от пандемии и уже заявил, что продолжит заниматься государствпенными делами на самоизоляции.

Собрали, что известно о Джонсоне и что происходит в Британии.

"Привет, ребята, я хочу рассказать вам, что происходит сегодня. За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы коронавируса - температура и постоянный кашель. По совету главного врача я прошел тест и он оказалось положительным, поэтому я работаю из дома, я в самоизоляции" - сообщил глава британского правительства.

Он добавил, что продолжит руководить правительством посредством видеоконференций.

"Я не сомневаюсь, что благодаря волшебству современных технологий я смогу продолжать общаться со всей моей командой, чтобы возглавить национальную борьбу с коронавирусом. Оставайтесь дома" - сказал Джонсон.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri