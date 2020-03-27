В пятницу, 27 марта, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что тест на Covid-19, который он сдал, подтвердил заражение коронавирусной инфекцией. Об этом Джонсон сообщил в Twitter.

Он стал первым главой стран "Большой двадцатки", пострадавшим от пандемии и уже заявил, что продолжит заниматься государствпенными делами на самоизоляции.

Собрали, что известно о Джонсоне и что происходит в Британии.

Правительство в самоизоляции. О чем заявил Джонсон

"Привет, ребята, я хочу рассказать вам, что происходит сегодня. За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы коронавируса - температура и постоянный кашель. По совету главного врача я прошел тест и он оказалось положительным, поэтому я работаю из дома, я в самоизоляции" - сообщил глава британского правительства.

Он добавил, что продолжит руководить правительством посредством видеоконференций.

"Я не сомневаюсь, что благодаря волшебству современных технологий я смогу продолжать общаться со всей моей командой, чтобы возглавить национальную борьбу с коронавирусом. Оставайтесь дома" - сказал Джонсон.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Как пишет Daily Mail, 55-летний глава британского правительства прошел обследование после после того, как у него начался кашель по совету главного врача Криса Уитти. Диагноз подтвердился сегодня около полуночи.

Джонсон - первый глава правительства стран "Большой двадцатки", у которого подтвердился новый коронавирус. Он продолжить руководить правительством из самоизоляции. Например, сегодня утром он провел заседание "военного кабинета".

Что происходит в Британии

Ряд британских министров, которые накануне встречались в Джонсоном, теперь должны самоизолироваться. Среди них - глава Минфина Риши Сунак и глава Минздрава Мэтт Хэнкок.

Ранее на Даунинг-стрит настаивали на том, что другим членам правительства не нужно сдавать анализы, если у них не начались проявляться симптомы.

На днях тест на коронавирус у 71-летнего принца Чарльза показал положительный результат.

Королева Елизавета II в последний раз встречалась с премьер-министром Джонсоном 11 марта, то есть более, чем 14 дней назад..

По состоянию на 27 марта Великобритания находится на девятом месте в мире по числу зараженных - 11 816 человек. Из них 580 умерли, 150 выздоровели. Эпицентром вспышки считается Лондон.