Во время внеочередного заседания Рады, которое готовятся провести уже на этих выходных, депутаты будут в защитных масках и перчатках.

Об этом со ссылкой на данные нардепа от "Слуги народа" Лады Булах пишет "Радио Свобода".

Депутат показала фото масок и перчаток, которые подготовили для народных депутатов. Также сейчас обсуждается целесообразность использования защитных очков во время заседания.

"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", - сказала Булах.

Фото: radiosvoboda.org

Напомним, еще вчера, 26 марта, в Раде начали готовиться к внеочередному заседанию во дворе парламента.

Также мы писали, что Зеленский призвал депутатов обязательно присутствовать на внеочередном заседании Рады в субботу.