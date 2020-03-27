Аппарат Рады подготовил нардепам перчатки и маски для внеочередного заседания. Фото
Во время внеочередного заседания Рады, которое готовятся провести уже на этих выходных, депутаты будут в защитных масках и перчатках.
Об этом со ссылкой на данные нардепа от "Слуги народа" Лады Булах пишет "Радио Свобода".
Депутат показала фото масок и перчаток, которые подготовили для народных депутатов. Также сейчас обсуждается целесообразность использования защитных очков во время заседания.
"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", - сказала Булах.
Фото: radiosvoboda.org
Напомним, еще вчера, 26 марта, в Раде начали готовиться к внеочередному заседанию во дворе парламента.
Также мы писали, что Зеленский призвал депутатов обязательно присутствовать на внеочередном заседании Рады в субботу.
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