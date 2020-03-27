Власти Венгрии в связи со стремительным распространением по Европе коронавируса Covid-19 решили ввести в стране экстраординарные меры защиты. Здесь с 28 марта и до 11 апреля объявили общенациональный карантин и, одновременно, комендантский час.

"Мы вводим по всей Венгрии комендантский час - с 28 марта по 11 апреля. В течение двух недель мы все сможем покидать наши дома и места нахождения только ради работы и для удовлетворения базовых нужд", - сказал премьер Виктор Орбан в эфире местного радио, как передает "Интерфакс-Украина".

Он так же уточнил, что магазины с 09:00 до 12:00 будут работать исключительно для людей старше 65 лет с целью облегчить эпидемиологическую ситуацию, разделив тем самым во времени пожилых граждан от более молодых.

Исключения из ограничительных мер коснутся лишь остро необходимых посещений магазинов и аптек. В то же время полиция получает право штрафовать нарушителей комендантского часа на сумму в 1 400 евро.

Напомним, что ранее Венгрия с 17 марта закрыла свои границы для всех иностранцев.

По данным СМИ, в Венгрии с населением примерно 10 млн человек зафиксированы около 300 случаев инфицирования коронавирусом и 10 летальных исходов.

Напомним, "Страна" в режиме онлайн отслеживает ситуацию с распространением Сovid-19 в мире и Украине.