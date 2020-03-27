Сегодня генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила сотрудников двух новых замов: экс-прокурора Донецкой области Андрея Любовича и экс-начальника отдела прокуратуры Сумской области Игоря Сидоренко. При этом остаются работать и два зама, которые достались Венедиктовой в наследство от Рябошапки.

Об этом пишет Telegram-канал Политика Страны со ссылкой на источники в прокуратуре.

"Остаются работать и два зама, которые достались Венедиктовой в наследство от Рябошапки - Виктор Трепак и Гюндуз Мамедов", - говорится в сообщении.

Новый руководитель также перераспределила обязанности. "У Трепака, в частности, забрали курирование дел по Майдану, по Гандзюк, по Стерненко и по другим делам, которые ведёт СБУ. В ответ, по слухам, Трепак подал в отставку", - пишет канал.

По данным Политики Страны, источник в генпрокуратуре говорит, что это перераспределение не носило политического характера. "Нагнетают как обычно. Был произведён обычное перераспределение обязанностей. Это логично. Было всего два зама, и на них было все!", - сказал источник.

!На вопрос, поменяется ли подход в отношение дела Стерненко и Гандзюк, источник ответил ровно следующее: "Поменяется в разных делах. Потому что в этой стране никто ничего не делал, уже 5 лет. И поверьте, тут есть чем заняться", - сообащет канал.

Напомним, что Венедиктова уволила Юлдашева с поста главного прокурора Киева, которого восстановил в должности Рябошапка.

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