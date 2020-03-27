У Бориса Джонсона коронавирус. Фото: Flickr

У британского премьера Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

Об этом он сам сообщил в своем видеообращении в Twitter.

По его словам, у него были симптомы коронавируса, включая температуру и кашель. По совету врача, Джонсон сделал тест на Covid-19, который показал положительный результат.

Также Джонсон отметил, что сейчас находится на самоизоляции и продолжит работу из дома. 

"За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но я буду продолжать руководить правительством посредством видеоконференции, и мы будем бороться с этим вирусом", - заявил Джонсон.

Напомним, поданным на 26 марта, в Великобритании число зараженных коронавирусной инфекцией за сутки достигло почти 1500 человек.

Также мы писали, что 71-летний принц Чарльз заразился коронавирусом. Его тест показал положительный результат. Позже стало известно, когда Елизавета II виделась с зараженным коронавирусом принцем Чарльзом.

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