В Киеве часть ландшафта обволокло едва заметным синим туманом. В результате воздух словно окрасился несколько иначе. При этом в столице уже второй день солнечно, однако яркость буквально съедается на открытой местности из-за этой синей дымки.

На это явление обратили внимание читатели и корреспонденты "Страны".

Люди между собой обсуждают, что воздух мог стать синим из-за жидкости, которой дезинфицируют дороги и мосты столицы. Один читатель сообщил, что он из Броваров и там такого нет. Люди полагают, что это связано с дезинфектором, который испаряется и дает такой цвет в воздухе.

За разъяснениями в этом вопросе мы обратились к заместителю мэра Киева Петру Пантелееву.

По его словам, сейчас улицы Киева дезинфицируют гипохлоритом. "Это продвинутое средство, его также используют для обеззараживания воды", - прокомментировал заместитель главы КГГА.

На вопрос, как часто дезинфицируют город, он уверяет, что регулярно. "Дезинфицируем все и регулярно по графику", - рассказал Пантелеев. На уточняющийся вопрос, не из-за этого ли средства в Киеве появился синий туман, Пантелеев ответил, что к синей дымке это не имеет никакого отношения.

"Сейчас же еще горят торфяники под Киевом, поэтому не путайте", - посоветовал он и рекомендовал журналистам письменно отправить вопросы, и не злоупотреблять его временем.

На фото видно, что большая часть объектов, которые находятся на расстоянии - в синеве. Из-за этого снимки будто пропустили через фильтр, хоть это не так. Кадры сделаны с Левого берега.

И вот сама дымка при близком рассмотрении. Хоть, возможно, камера и не передает то, что может обозревать человек.

Все фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", по состоянию на 27 марта в стране зафиксировали 196 случаев заражения коронавирусом, из них 5 - смертельных. Всего за сутки подтвердили 40 новых диагнозов. Больше всего зараженных в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской области, в Киеве и Киевской области, где больше 50 зараженных и 8 новых случаев коронавируса.