В Киеве, где по состоянию на 27 марта зафиксировали 55 случаев коронавируса, городская власть создаст единую информационную базу, в которую внесут все данные о потенциально инфицированных жителях столицы и круге лиц, с которыми они контактировали. Киевлян призывают жаловаться на таких людей, чтобы информацию о них вносили в базу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга 27 марта, видео обнародовано в Facebook.

"Нужно внедрить действенный механизм выявления всех носителей вируса, их изоляции и лечения. Мы разработали алгоритм, который начали внедрять в четком взаимодействии с правоохранителям, медсотрудниками и жителями города. Первое, что надо сделать - создать единую информационную базу потенциально больных лиц и тех, кто с ними контактировал. Этих людей необходимо немедленно отправлять лечиться или на самоизоляцию", - сказал Кличко.

Также мэр столицы заявил о создании мониторинговой группы, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, Киевского государственного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, Госпогранслужбы, Главного управления Нацполиции.

"Киевляне тоже должны присоединиться к этому и предоставлять информацию об известных им случаях заболевания или о людях, которые контактируют с потенциально больными. Это непростая и большая работа, но только при консолидировании усилий мы можем остановить распространение вируса", - сказал Кличко.

Видео: Facebook/ Віталій Кличко. Про создание информационной базы - с 04:30

Напомним, "Страна" следит за всеми событиями в мире и Украине в связи с эпидемией коронавируса.