В Берлине с коронавирусом попал в реанимацию вокалист Rammstein Тилль Линдеманн
57-летний немецкий музыкант и вокалист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом. Об этом сообщает Bild.
Уточняется, что Тилль Линдеманн сейчас находится в отделении реанимации берлинской больницы. Других подробностей пока не приводится.
Напомним, что 6 марта в Киеве состоялся сольный концерт Тиля Линдеманна в Киеве. После этого он посетил Чернобыльскую зону отчуждения. Также музыкант гулял по Киеву и был замечен в одном из ресторанов сети "Компот".
Как сообщалось, украинская певица Светлана Лбода не раз намекала на отношения с Тиллем Линдеманном, который, вероятно, является отцом ее дочери Тильды. Но конкретных заявлений ни со стороны певицы, ни со стороны немецкого музыканта, пока не прозвучало.
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