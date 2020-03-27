57-летний немецкий музыкант и вокалист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом. Об этом сообщает Bild.

Уточняется, что Тилль Линдеманн сейчас находится в отделении реанимации берлинской больницы. Других подробностей пока не приводится.

Напомним, что 6 марта в Киеве состоялся сольный концерт Тиля Линдеманна в Киеве. После этого он посетил Чернобыльскую зону отчуждения. Также музыкант гулял по Киеву и был замечен в одном из ресторанов сети "Компот".

Как сообщалось, украинская певица Светлана Лбода не раз намекала на отношения с Тиллем Линдеманном, который, вероятно, является отцом ее дочери Тильды. Но конкретных заявлений ни со стороны певицы, ни со стороны немецкого музыканта, пока не прозвучало.