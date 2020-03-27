Аппарату Верховной Рады поступила команда подготовить технических сотрудников к внеочередному пленарному заседанию в выходной день.

Соответствующее письмо оказалось в распоряжении "Страны".

"Руководителям структурных подразделений Аппарата Верховной Рады, руководителям секретариатов депутатских фракций, групп, комитетов. Просим срочно до 12:00 27 марта подать информацию касаемо возможного участия работников подразделений в подготовке пленарного заседания Верховной Рады в выходной день и сообщить о местах сбора в случае необходимости организации их транспортировки к месту работы", - сказано в письме.

Фото: "Страна"

Напомним, еще вчера в Верховной Раде начали готовиться к проведению внеочередного заседания во дворе парламента, а президент Владимир Зеленский призвал депутатов обязательно присутствовать на внеочередном заседании Рады в субботу.

"Страна" писала о том, что депутаты на нем должны принять "антивирусные" изменения в бюджет, предложенные Кабмином.

Впрочем, как сообщалось, переделанный Минфином бюджет не понравился нардепам, сегодня его должны порезать по-новому.