В НБУ заявили, что кредитные каникулы для бизнеса не будут действовать автоматически - клиенту нужно будет обращаться в банк и обсуждать изменения условий кредитования.

Об этом на брифинге сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет ЭП.

"Неделю назад мы сообщили, что НБУ внедряет программу антикризисных мер. Эта система насчитывает 5 основных элементов, это - кредиты, депозиты, работа банковской системы, валюта и платежи. Все эти элементы призваны обеспечить качественную и бесперебойную работу банков, предоставление качественных услуг, а также - уменьшение нагрузки на бизнес и население", - сказала Рожкова.

По ее словам, 26 марта НБУ принял универсальные рекомендации банкам по так называемым "кредитным каникулам" - какие кредиты подлежат реструктуризации, как и на каких условиях банки могут это делать, как заемщики могут обращаться к банкам.

Рожкова говорит, что "кредитные каникулы" - это не прощение долгов, а отсрочка во времени.

"Это как школьные каникулы - они заканчиваются, и потом надо снова входить в обычный режим. Даже в льготных условиях кредиты остаются кредитами и за них надо будет платить проценты", - пояснила она.

В НБУ отметили, что реструктуризации подлежат кредиты, которые по состоянию на 1 марта обслуживались по договорам без просрочек, без каких-либо других проблемных вопросов.

На реструктуризацию может претендовать население и бизнес, предприниматели, которые из-за карантина полностью или частично временно потеряли доход.

"Автоматически "кредитные каникулы" не работают - вы должны обратиться в банк, объяснить ситуацию и подтвердить, что временно полностью или частично потеряли доход", - подчеркнула Рожкова.

"Относительно депозитов и работы банковской системы. Банковский сектор сегодня прочный и устойчивый. Сегодня банки уже способны поддерживать экономику и предприятия. И это все благодаря тем реформам, которые были сделаны в течение 2014-2015 годов. Потребности в ликвидности и капитале банковская система не имеет" , - добавила заместитель главы НБУ.

Но, по ее словам, все инструменты поддержки ликидности доступны банкам и они могут ими воспользоваться при необходимости.

"Как и обещали, мы обеспечили доставку в Украину наличных евро и долларов. Мы уже провели ряд операций по обмену наличной валюты на безналичную для банков и мы будем продолжать это делать", - подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке также призвали украинцев оставаться дома и платить за услуги дистанционно с помощью различных онлайн-каналов.

"Чтобы удешевить безналичные расчеты, мы отменили полностью тарифы, которые платили коммерческие банки Нацбанку", - добавила Рожкова.

Напомним, что в НБУ пояснили, кто и как может не платить проценты по кредитам во время карантина.

Также мы писали о том, что Зеленский пообещал кредитные каникулы малому и среднему бизнесу.