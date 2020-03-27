Власти Германии могут дать добро на использование мобильных технологий слежения в деле противодействия распространению коронавируса Сovid-19.

Так, например, министр по вопросам цифровой инфраструктуры Доротея Бэр в интервью деловому изданию Handelsblatt не исключила использования специального мобильного приложения для слежения за немцами, чтобы остановить коронавирус. Об этом передает DW.

По мнению Бэр, такое программное обеспечение на смартфонах может оказаться "целесообразным для целенаправленного сдерживания вируса". Сейчас в правительстве ФРГ обдумывают введение использования такого приложения, признала Бэр.

"Нам нужно пользоваться возможностями, которые предоставляет диджитализация, для преодоления кризиса", - отметила Бэр.

Она так же уточнила, что нынешнее немецкое законодательство по защите данных не содержит никаких оговорок для широкого использования такого приложения, ведь пользователь соглашается на использование личных данных уже при загрузке приложения.

До сих пор немецким чиновникам приходилось выяснять с помощью интервью, с кем контактировал инфицированный коронавирусом, на что уходило очень много времени. Поэтому власти хотят расширить использование данных мобильных телефонов.

В настоящее время в Германии зарегистрировано около 43 000 случаев инфицирования новым коронавирусом. 260 зараженных - умерли.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о распространении коронавируса в Украине и мире и о ситуации на 27 марта.