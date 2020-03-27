В Ирпене мужчина в противовирусной защите показал, как он курит сигареты с помощью одной из трубок в его костюме.

Об этом говорится в сюжете телеканала "ZIK".

По словам мужчины, для курения он использует одну из трубок, которую называет "мундштуком". В нее и вставляется сигарета, а дым выходит обратно через специальный клапан.

Как рассказал герой ролика, его костюм - это израильская защита, которую ему вчера привезли волонтеры ирпенского совета. Кто именно находится в защитном костюме, в ролике не указано.

Как сообщалось, военным медикам на Донбассе отправили защитные костюмы и экспресс-тесты на ВИЧ и сифилис.

Также мы писали, что появилось видео Путина в защитном костюме и респираторе из московской больницы, где лежат больные коронавирусом.