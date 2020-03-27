Президент Беларуси Александр Лукашенко, который уже принял приглашение Москвы на парад Победы 9 мая, не намерен отменять поездку из-за коронавируса.

Об этом со ссылкой на слова самого белорусского главы государства пишет "БелТА".

"У меня часто спрашивают - а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет", - сказал Лукашенко.

Также президент Беларуси отметил, что в России всех тоже "охвати психоз", связанный с коронавирусом, поэтому он не знает, состоятся ли эти мероприятия.

"У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия", - сказал Александр Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в Беларуси не будут отменять празднование 75-летия Победы из-за коронавируса.