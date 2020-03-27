В пятницу, 27 марта 2020 года, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса Генерального прокурора двух своих новых заместителей – Андрея Любовича и Алексея Симоненко.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Ирина Венедиктова сообщила, по каким направлениям они будут работать, и объявила новое распределение обязанностей между заместителями Генерального прокурора", - сказано в сообщении.

Андрей Любович - бывший прокурор Донецкой области. Согласно декларации за 2016 год, Любович покинул должность в прокуратуре Донецкой области весной 2017 года. В этом году он подал декларацию как кандидата на должность прокурора отдела прокуратуры Житомирской области.

После увольнения из прокуратуры Донецкой области, судя по доходу, который в 2019 году составил 999 тысяч 920 гривен, Любович занимался предпринимательством. Бизнесом также занимается его жена.

У Любовича в Днепре есть квартира на 188,3 квадратных метра и половина офисного помещения на 136,3 квадрата. Наличными и на банковских счетах он хранил более 300 тысяч гривен, почти 90 тысяч долларов, более 7 тысяч евро.

Андрей Любович. Фото: news.pn

Игорь Сидоренко - заместитель прокурора Сумской области. Согласно декларации, Сидоренко в 2018 году заработал 679 тысяч 586 гривен. Он владел в Сумах квартирой площадью 91 квадратный метр, а на территории области – дачным домом на 34,4 квадрата. Наличными он хранил 6 тысяч долларов, а в банке – 17 тысяч 568 гривен.

Игорь Сидоренко. Фото: rama.com.ua

Напомним, что Венедиктова уволила Юлдашева с поста главного прокурора Киева, которого восстановил в должности Рябошапка.

Также мы писали о том, что Зеленский ввел Венедиктову в состав СНБО.