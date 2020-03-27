Несмотря на то, что Китаю удалось практически остановить распространение коронавируса внутри страны, угроза вспышки новой эпидемии не становится менее актуальной. И что бы максимально снизить риск угрозы, власти Поднебесной закрыли въезд в страну для всех иностранцев, даже если у них есть действующие китайские визы или вид на жительство.

Об этом решении сообщила вчера, 26 марта, пресс-служба Министерства иностранных дел КНР. Как долго продлятся ограничения, пока не определено. Они, правда, не будут касаться дипломатов и владельцев виз С, которые выдают иностранцам для участия в международных перевозках.

"Приостановление - временная мера, которую Китай вынужден принимать в свете вспышки в мире и практики других стран. Китай будет поддерживать тесную связь со всеми странами и должным образом будет обмениваться информацией с остальным миром в этих особых обстоятельствах", - заявили в МИД КНР.

К этому можно добавить, что за минувшие сутки, 27 марта, на материковой части Китая зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусом, из них 54 человека прибыли из-за рубежа, и только один зараженный был выявлен внутри страны, в провинции Чжэцзян.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что 27 марта происходит с коронавирусом в Украине и мире.