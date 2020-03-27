Три ближайших родственника женщины, скончавшейся два дня назад от коронавируса в Конотопе Сумской области, также заражены смертельно опасным Covid-19. Об этом в соцсети сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По его словам, экспресс-тесты подтвердили заболевание у сына, дочери и внука умершей. Сейчас анализы переданы в лабораторию для окончательного подтверждения диагноза.

Напомним, жительница Конотопа, которую лечили от пневмонии скончалась 25 марта. Заражение коронавирусом было лабораторно подтверждено уже после ее смерти. Она стала шестой жертвой коронавируса в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что по состоянию на утро пятницы, в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом.

Также мы сообщали, что в Киеве зафиксировали 8 новых случаев коронавируса.