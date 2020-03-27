Три ближайших родственника шестой жертвы коронавируса в Украине также заражены. Фото: ТСН

Три ближайших родственника женщины, скончавшейся два дня назад от коронавируса в Конотопе Сумской области, также заражены смертельно опасным Covid-19. Об этом в соцсети сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

По его словам, экспресс-тесты подтвердили заболевание у сына, дочери и внука умершей. Сейчас анализы переданы в лабораторию для окончательного подтверждения диагноза.

скриншот сообщения

Напомним, жительница Конотопа, которую лечили от пневмонии скончалась 25 марта. Заражение коронавирусом было лабораторно подтверждено уже после ее смерти. Она стала шестой жертвой коронавируса в Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что по состоянию на утро пятницы, в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом.

Также мы сообщали, что в Киеве зафиксировали 8 новых случаев коронавируса.

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