Карантин, который пока продлили до 24 апреля, наложил отпечаток на образование в Украине. До этой даты образование точно будет проходить дистанционно, а после МОН подготовил два варианта действий на случай продления ограничительных мер.

Разбирались, что теперь будет с ВНО, учебным годом и образованием в вузах.

Что будет с учебным годом в школах и ВНО

В Минобразовании рассказали о двух сценариях завершения учебного года, в зависимости от того, как долго продлится карантин.

Если карантин завершается до июня:

Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают учебный год в конце июня.

Выпускники 11-х классов также учатся до конца июня.

ВНО стартует ориентировочно в последнюю неделю июня и заканчивается ориентировочно в середине июля.

Вступительная кампания начнется в начале августа.

Если карантин продлится до августа:

Все ученики, кроме 11-го класса, заканчивают обучение в конце мая.

ВНО для учеников 11-го класса стартует в середине августа и заканчивается до середины сентября.

Вступительная кампания завершится до середины октября.

Пробное ВНО должно было состояться 4 и 11 апреля, но в министерстве уже сообщили, что его не будет.

При этом 15 апреля будет обнародовано онлайн-пробное ВНО со всеми необходимыми пояснениями. Его участники смогут потренироваться, получив онлайн-тестовую тетрадь.

Что будет в вузах

При любом сценарии с карантином учебный год для студентов вузов невыпускных лет должен завершиться так же, как планировалось. Экзаменационно-зачетные сессии университеты могут провести дистанционно в графике, который был утвержден ранее.

Если обязательную аудиторную работу студенты не могут выполнить дистанционно, вуз должен перенести ее на следующий учебный год.

Что касается студентов выпускных лет, защиты дипломных работ и государственные экзамены будут проводиться дистанционно. Исключения - государственный квалификационный экзамен и аттестация лиц, получающих степени доктора философии, доктора искусства, доктора наук.

Отмена аттестации для 4 и 9 классов

Для учеников 4 и 9 классов (переход от младших к средним классам и переход в старшие классы) из-за карантина отменили итоговую государственную аттестацию. Она заменила экзамены, которые проводились раньше.

Дистанционное обучение в школах

На этой неделе в школах начались плановые весенние каникулы. Как показали предыдущие недели, не у всех школ и школьников получилось освоить дистанционку. Кроме того, во многих учебных заведениях это по сути не дистанционное обучение, а самостоятельная работа когда учителя просто присылают задания, которые нужно сделать ученикам. В итоге объяснение нового материала легко на плечи родителей. В особо продвинутых школах организовали чаты, а учителя выкладывают лекции на YouTube-каналах.

Родителям советуют сохранить для детей режим, привычный во время очного обучения: утренний подъем, завтрак, время для учебы, потом развлечения. Так им будет легче справляться с дистанционным обучением и самоорганизоваться.

При этом нужно не забывать делать перерывы на "переменки" и следить за дедлайнами.

Что с учителями

По словам и.о. министра, все педагогические работники на период карантина должны получать среднюю зарплату. Минобразования уже направило ряд документов в высшие учебные заведения.

"Мы готовы сделать все возможное, чтобы каждый преподаватель получал среднюю зарплату во время карантина", - сказала Любомира Мандзий.