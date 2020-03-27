В Ровенской области, где первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксировали только в течение минувших суток, от Covid-19 умерла женщина. Всего в регионе выявлено девять фактов заражения коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

По его словам, все заразившиеся, включая женщину, которая умерла, - жители села Тынное Сарненского района. Сейчас восемь инфицированных изолированы, их состояние стабильное. Умершую женщину госпитализировали в реанимационное отделение еще 19 марта, а заболела она 13-го числа.

"Еще вчера, после получения данных быстрых тестов, на выездах из села установлены посты патрульной полиции и работников ГСЧС. До выяснения обстоятельств - запрещено покидать село. Движение габаритного транспорта пущено в обход..." - сообщил Коваль.

По его словам, сейчас усиленно устанавливаются все связи и контакты инфицированных с другими людьми. Известно, что большинство инфицированных посещали собрания и богослужения, поэтому контактировали с сотнями людей, все контакты отрабатываются.

Всего в течение минувших суток в регионе поступило 19 экстренных сообщений о подозрении на коронавирус, большинство из них не подтвердились.

Скриншот: Facebook/ Віталій Коваль

Напомним, 27 марта стало известно, что у умершей жительницы Конотопа подтвердился коронавирус. По состоянию на 10:00 Минздрав сообщал о пяти летальных случаях, исключая Конотоп и село Тынное. Таким образом, общее количество пациентов, умерших от Covid-19 в Украине днем в пятницу достигло семи.

Также мы писали, что в Ровно горсовет в разгар эпидемии коронавируса хотел выделить два миллиона на памятник Бандере.