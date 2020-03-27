Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будут отменять из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 запланированные к 75-летию Победы мероприятия.

Об этом сообщает Белта в пятницу, 27 марта.

Лукашенко отметил, что празднование Дня Победы не затеряется в негативном информационном потоке. По его словам, подготовка в республике к празднованию продолжается и никакие запланированные мероприятия не отменяются.

25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность отмены парада Победы в Москве в связи с коронавирусом обсуждается, решение пока не принято.

Ранее Лукашенко заявлял, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции как "очередной психоз". По последним данным, в Беларуси зарегистрировано 86 случаев коронавируса.

Напомним, что в Казахстане из-за коронавируса отменили юбилейный парад Победы.

Также мы писали о том, что Лукашенко принял приглашение приехать на парад Победы в Москву.