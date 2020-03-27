В Киеве уже 55 случаев коронавируса. За сутки выявили 8 новых случаев болезни.

Об этом во время брифинга в пятницу, 27 марта, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Из восьми новых случаев четыре женщины - в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин - от 43 до 49 лет. Двое из них на самоизоляции, двое - в Александровской, двое - в Военном госпитале и двое - в больнице №4.

Напомним, по данным на утро 27 марта в Украине число заболевших коронавирусом увеличилось до 218.

Как сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, почти 50% всех зараженных коронавирусом в Украине - это люди от 18 до 49 лет. По его словам, именно эта категория пренебрежительно относится к нависшей над миром угрозе Covid-19