В четверг, 27 марта, депутаты Ровенского горсовета приняли решение о выделении двух миллионов гривен на установку памятника Степану Бандере. Правда, позже финансирование монумента отложили.

Об этом в Facebook сообщил глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Это очень нужная сейчас инвестиция - вид Бандеры должен испугать коронавирус", - написал Долинский.

Между тем, по состоянию на 27 марта в Ровенской области зафиксировали уже девять случаев коронавируса. По информации местной облгосадминистрации Виталия Коваля, один из них - летальный.

Скриншот: Facebook/ Віталій Коваль

"В Ровенской области от вируса скончалась женщина. И в это же время вчера на сессии Ровенского горсовета рассматривался вопрос о выделении 2 млн гривен на установление в Ровно памятника Степану Бандере. Шли бы уже потихоньку... со своими памятниками и музеями Майдана. Пришли такие времена, что за каждую копейку, потраченную на эту х@@ню, вас нужно целыми сессиями горсоветов отлавливать, подстригать и показывать, как образец идиотизма, на центральных площадях", - прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале юрист Андрей Портнов.

Скриншот: t.me/PortnovUA

Напомним, "Страна" ведет онлайн-хронику событий в связи с эпидемией коронавируса: в Украине 218 случаев, Киев выбился в лидеры.