Накануне закрытия границ, анонсированного на вечер 27 марта, на наших западных рубежах - полный коллапс.

Образовались многокилометровые очереди из пешеходов, желающих успеть вернуться в Украину.

В двух из трех оставшихся открытыми пунктах пропуска Дорогуськ-Ягодын и Корчова-Краковец с польской стороны столпились тысячи людей и часами ждут в нейтральной зоне, пока их заберут в Украину автобусы, которые пока еще ездят.

А уже после 27 марта можно будет проехать только на машине - тем, у кого ее нет, остается надеятся напроситься в попутчики в проезжающие авто, а пешком не пройдешь - пеший переход в Медыки-Шегини закрыли поляки, и пока с ними только договариваются об его открытии. Время от времени открывают переход для пешеходов в КПП в Гребенне- Рава-Русской, но на это время надо попасть.

"На границе творится сплошной ад и дурдом - тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски (у пары человек видел). И, конечно, никто их не проверяет, побыстрее бы пропустить. Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок. Да и сами таможенники без масок и перчаток. Закрытие границ и карантин - коту под хвост. Можно представить, сколько коронавируса уже проникло в Украину в таких очередях на границе", - рассказывает "Стране" львовянин Владимир Михно, который приехал на машине из Польши в ночь на 27 марта.

На западной границе - бесконечные очереди пешеходов. Видео: Адель Мейхер

В толпе на границе большинство - заробитчане из Польши.

"Замерзли как собаки, стояли всю ночь. С нами были люди из Варшавы, Лодзя, Познаня - все почти или потеряли работу, или их сократили на время карантина. Все кашляют, лица красные, как помидоры и глотают парацетамол, чтобы сбить температуру. Очередь коронавируса. Знала бы, осталась бы в Польше", - рассказала "Стране" Людмила Войцеховская из Львова, которая вместе с мужем вернулась из Варшавы утром 27 марта.

С польской таможни пешеходов ведут поставить штамп, дальше - очередь на автобус, где пакуют по максимуму, потом на украинской таможне в автобусе они заполняют бланки, где указывают, где проведут самоизоляцию.

В толпе заробитчан на очереди в Украину много кашляющих людей, которые пьют таблетки против температуры

В соцсетях бурно реагируют на небывалый наплыв украинцев через границу.

Одни шутят, мол, Зеленский выполняет обещание вернуть заробитчан, другие возмущаются, что надо спокойно выпускать людей из-за границы, а не трамбовать их в очереди и автобусы без мер безопасности, третьи ругают заробитчан за то, что могут привезти в Украину коронавирус, а многие беспоятся о будущем: без их многомиллиардных денежных переводов упадет покупательная способность, а гривня обесценится.

"Дальше везут к нам эту заразу. Не дай Бог там хоть кто-то инфицирован, считайте, все, соответственно, тоже в той очереди. И едет это вирус к нам", - возмущается Юрий Калита.

"Наши граждане дебилы. Ты что, первый день живешь? Ты чего тянешь до последних дней? Хотел еще 100 злотых заработать? Ты еще и заразился в том стойле. И людей потом дома заразишь", - гневается Роман Васурчак.

"И мы теперь на карантине будем сидеть до августа из-за таких коронавирусных работников. Это стадо!", - поддакивает Назар Солука.

Пограничники в разговоре со "Страной" жалуются на условия работы.

"Граница не рассчитана на такое количество людей, они просто штурмом берут. Заразиться можно на раз, ведь нам кроме обычных масок ничего не выдали. И подмоги нам не дали, смены одинаковые, а работы больше и она опаснее", - сказал нам сотрудник Мостисского пограничного отряда.

Официально в Госпогранслужбе также подтверждают резкое увеличение потока через государственную границу.

На сайте ведомства говорится, что 26 марта сотрудники ГПСУ совершили более 27 тысяч пропускных операций, как на въезд так и на выезд. Подавляющее большинство (более 18 000) - это граждане Украины, которые возвращались из-за границы.

В том числе более 6,5 тысяч украинцев прибыли пешком в пункты пропуска со странами ЕС (ранее их количество фиксировалось на уровне 3800 человек) и были переправлены через границу.

Наибольшее количество людей, ожидающих оформления - на польском участке (здесь действуют три направления: Ягодин, Краковец и Рава Русская). Их перевозят через границу автобусами, организованными городской властью и ГСЧС.