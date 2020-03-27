Курьеры Glovo в Киеве пожаловались, что с 6 апреля им урежут премии из-за чего зарплата упадет минимум на 35%.

Об этом сообщает группа dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Вместо 5000 грн за 100 выполненных заказов в неделю будет 3000 грн (минус 40%). Аналогично порезаны премии за 80, 60, 40, 20 заказов. Зато подняли стоимость километража с 5,50 грн до 6 грн за 1 км. Зарплата падает на 35% минимум", - отметил один из курьеров Glovo.

В компании заявили, что количество заказов увеличилось и новая система выплат должна стимулировать курьеров выполнять заказы максимального быстро и качественно.

Скриншот: Facebook/dtp.kiev.ua

Ранее мы рассказывали, как журналисты "Страны" работали курьерами в закрытом на карантин Киеве.