На видео попало, как в Киеве водитель и кондуктор троллейбуса силой выволокли из салона и фактически выбросили на улицу пожилого мужчину, который попытался воспользоваться общественным транспортом без защитной маски и спецпропуска.

На опубликованных на странице "Киево оперативный" в соцсети кадрах видно, как выброшенный на улицу старик от бессилия начал колотить кулаками в закрытую дверь троллейбуса. Также на остановке рядом с ним стоит пожилая женщина на костылях. Не исключено, что она тоже надеется, что ей удастся воспользоваться транспортом.

Напомним, что в карантинном Киеве сейчас в общественный транспорт можно зайти только по спецпропускам. А пожилых людей, которые входят в группу риска по заражению коронавирусом, власти столицы просят оставаться дома.

Стоит отметить, что в сети опубликованное видео вызвало резонанс. Большинство комментаторов настаивают, что нужно соблюдать действующие требования карантина и вступились за водителя, которому, по их мнению, за день приходится не раз сражаться с осаждающими транспорт стариками без спецпропусков.

Но многие все же высказались против такого жесткого обращения с пожилым человеком.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин отменил запрет на проезд более 10 пассажиров в транспорте.

Также мы сообщали, что в интернете стали продавать пропуски в общественный транспорт Киева.