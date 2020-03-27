Среди четырех выздоровевших от коронавируса в Украине есть ребенок, пятый пациент ждет выписки - Минздрав
В Украине из 4 пациентов, которые выздоровели от коронавирусной болезни, трое являются возрослыми и один - ребенок.
Об этом Минздрав сообщает на своем Telegram-канале, посвященном коронавирусу.
"У трех взрослых и одного ребенка из Черновицкой области повторные лабораторные тесты на Covid-19 показали отрицательный результат, то есть коронавирус не обнаружен. Все четверо человек уже вернулись домой или вернутся в ближайшее время", - сказано в сообщении
Отмечается, что еще у одного человека ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию дважды подряд показал отрицательный результат. Ожидается заключение врачей по выписке.
Минздрав отмечает, самоизоляция-самый действенный способ обезопаситься от инфицирования.
Фото: t.me/COVID19_Ukraine
Напомним, что в Украине число заболевших коронавирусом увеличилось до 218.
Также мы псиали о том, что в Украине возраст почти половины зараженных коронавирусом от 18 до 49 лет.