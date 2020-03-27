В Украине из 4 пациентов, которые выздоровели от коронавирусной болезни, трое являются возрослыми и один - ребенок.

Об этом Минздрав сообщает на своем Telegram-канале, посвященном коронавирусу.

"У трех взрослых и одного ребенка из Черновицкой области повторные лабораторные тесты на Covid-19 показали отрицательный результат, то есть коронавирус не обнаружен. Все четверо человек уже вернулись домой или вернутся в ближайшее время", - сказано в сообщении

Отмечается, что еще у одного человека ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию дважды подряд показал отрицательный результат. Ожидается заключение врачей по выписке.

Минздрав отмечает, самоизоляция-самый действенный способ обезопаситься от инфицирования.

Фото: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, что в Украине число заболевших коронавирусом увеличилось до 218.

Также мы псиали о том, что в Украине возраст почти половины зараженных коронавирусом от 18 до 49 лет.