В Украине будут использовать как зарубежные тест-системы для выявления коронавируса, так и отечественные. При этом украинские производители обещают выпустить два миллиона ПЦР-тестов для диагностики Covid-19.

Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, видео обнародовано в Facebook.

"Таких компаний три... Одна - государственная - в научном учреждении Национальной академии наук, и две частные компании, которые зарегистрировали тест-системы и выпускают. Мы предусматриваем: следующая партия - это ПЦР-системы, изготовленные не в нашей стране. Отечественные производители обещают нам сделать это быстро - они уже расширяют производство для покрытия 2 миллионов исследований методом полимеразной цепной реакции", - сказал Ляшко.

Видео: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України. Про отечественные ПЦР-системы - с 13:35

Напомним, вчера Украина отправила самолеты в Южную Корею и Китай. Из Южной Кореи планировалось доставить 100 тысяч тест-систем ПЦР. Из Китая - около 200 тысяч специальных медицинских респираторов, защитные костюмы для врачей, 100 тысяч ПЦР-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких, большое количество масок для аптек.