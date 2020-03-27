Вчера, 26 марта, в Киеве начался суд по избранию меры пресечения Леониду Кожаре - экс-министру иностранных дел в 2012-2014 годах.

Его подозревают в убийстве своего давнего приятеля - киевского рекламщика Сергея Старицкого. Он погиб в загородном доме Кожары 21 февраля от огнестрельного ранения.

Подозрение Кожаре вручили на днях. В ходе судебного заседания, которое продлилось два дня, стали известны новые обстоятельства этого преступления. Впрочем, по версии семьи экс-министра - несчастного случая.

Шевченковский суд в итоге постановил отправить Леонида Кожару под стражу на 60 дней - с правом выйти под залог за 14 миллионов гривен. То есть в версию случайного инцидента особо Фемида не верит.

"Страна" собрала информацию, которая стала известна по итогам этого судебного заседания.

Версия обвинения

Прокурор вчера зачитал ходатайство о взятии Кожары под стражу. В нем излагалась следующая фабула дела.

1. Между Кожарой и Старицким 21 февраля, после распития спиртных напитков, возник конфликт на почве внезапно неприязненных отношений. В дальнейшем он перерос в драку во время которой были повреждены очки Кожары, на оправе которых обнаружены капли крови Старицкого.

2. Кожара в спальне на втором этаже дома, из ящика тумбы достал пистолет с патронами, который снял с предохранителя и привел в боевую готовность.

3. Спустившись на кухню экс-министр нанес Старицкому удар пистолетом в область затылка. На месте раны были обнаружены части полимера.

4. После удара Кожара направил пистолет к правому глазу Старицкого и нажал на спусковой крючок. Пуля прошила голову насквозь. Старицкий умер на месте.

5. На видеозаписях с бодикамер патрульных полицейских зафиксировано, как Кожара перед тестом на алкоголь говорит: "Я всё равно буду расстреливать тех, кто будет мне угрожать" и "Я защищал свой дом".

Версия Кожары

24 марта супруга Леонида Кожары Марина Козерод подала в прокуратуру заявление "о признании в совершении уголовного преступления-казуса".

Отрывок из ее заявления вчера зачитал адвокат Кожары в суде. Из него следует, что Марина Козерод пыталась забрать у Старицкого пистолет, и в ходе этой борьбы раздался случайный выстрел. От которого погиб Сергей.

По версии жены, Кожара и Старицкий в тот день отдыхали вместе, употребляя спиртные напитки. Это происходило в доме экс-министра. Козерод заверила, что атмосфера была непринужденной и оснований для конфликта не было.

Поздно вечером, между 21 и 22 часами, Старицкий якобы опьянел, и в его правой руке Козерод увидела пистолет. Кожара в тот момент, судя по ее заявлению, находился на втором этаже дома.

Адвокаты не дочитали заявление до конца, но сообщили, что дальше Козерод описала, как пыталась отобрать пистолет у бизнесмена.

На следующий день судебного слушания давать показания пришла сама супруга Кожары. Заседание на тот момент сделали закрытым. "Ее выступление полностью совпадает с линией защиты подозреваемого, объявленной стороной защиты на прошлом судебном заседании", - сообщили в юркомпании "Миллер", которая представляет потерпевших - семью Старицкого.

К этой версии есть определенные вопросы. Почему признание супруга Кожары сделала только через месяц после рокового выстрела? И ровно за день до того, как бывшему министру объявили о подозрении.

Второй вопрос - откуда на затылке у Старицкого след от удара?

Также биологических следов супруги Кожары на пистолете не выявлено. Зато есть следы экс-министра. Правда, защита Кожары объяснила это так: пистолет он в руках держал, но не стрелял из него.

Судя по тому, что Леонида Кожару арестовали (пусть и с правом выйти под залог) - суд больше склоняется пока к версии обвинения.