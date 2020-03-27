Леониду Кожаре вручили подозрение 25 марта, через два дня он был арестован. Фото МВД
Леониду Кожаре вручили подозрение 25 марта, через два дня он был арестован. Фото МВД

Вчера, 26 марта, в Киеве начался суд по избранию меры пресечения Леониду Кожаре - экс-министру иностранных дел в 2012-2014 годах.

Его подозревают в убийстве своего давнего приятеля - киевского рекламщика Сергея Старицкого. Он погиб в загородном доме Кожары 21 февраля от огнестрельного ранения. 

Подозрение Кожаре вручили на днях. В ходе судебного заседания, которое продлилось два дня, стали известны новые обстоятельства этого преступления. Впрочем, по версии семьи экс-министра - несчастного случая. 

Шевченковский суд в итоге постановил отправить Леонида Кожару под стражу на 60 дней - с правом выйти под залог за 14 миллионов гривен. То есть в версию случайного инцидента особо Фемида не верит. 

"Страна" собрала информацию, которая стала известна по итогам этого судебного заседания. 

Версия обвинения

Прокурор вчера зачитал ходатайство о взятии Кожары под стражу. В нем излагалась следующая фабула дела.

1. Между Кожарой и Старицким 21 февраля, после распития спиртных напитков, возник конфликт на почве внезапно неприязненных отношений. В дальнейшем он перерос в драку во время которой были повреждены очки Кожары, на оправе которых обнаружены капли крови Старицкого.

2. Кожара в спальне на втором этаже дома, из ящика тумбы достал пистолет с патронами, который снял с предохранителя и привел в боевую готовность.

3. Спустившись на кухню экс-министр нанес Старицкому удар пистолетом в область затылка. На месте раны были обнаружены части полимера.

4. После удара Кожара направил пистолет к правому глазу Старицкого и нажал на спусковой крючок. Пуля прошила голову насквозь. Старицкий умер на месте. 

5. На видеозаписях с бодикамер патрульных полицейских зафиксировано, как Кожара перед тестом на алкоголь говорит: "Я всё равно буду расстреливать тех, кто будет мне угрожать" и "Я защищал свой дом".

Версия Кожары

24 марта супруга Леонида Кожары Марина Козерод подала в прокуратуру заявление "о признании в совершении уголовного преступления-казуса". 

Отрывок из ее заявления вчера зачитал адвокат Кожары в суде. Из него следует, что Марина Козерод пыталась забрать у Старицкого пистолет, и в ходе этой борьбы раздался случайный выстрел. От которого погиб Сергей. 

По версии жены, Кожара и Старицкий в тот день отдыхали вместе, употребляя спиртные напитки. Это происходило в доме экс-министра. Козерод заверила, что атмосфера была непринужденной и оснований для конфликта не было.

Поздно вечером, между 21 и 22 часами, Старицкий якобы опьянел, и в его правой руке Козерод увидела пистолет. Кожара в тот момент, судя по ее заявлению, находился на втором этаже дома.

Адвокаты не дочитали заявление до конца, но сообщили, что дальше Козерод описала, как пыталась отобрать пистолет у бизнесмена.

На следующий день судебного слушания давать показания пришла сама супруга Кожары. Заседание на тот момент сделали закрытым. "Ее выступление полностью совпадает с линией защиты подозреваемого, объявленной стороной защиты на прошлом судебном заседании", - сообщили в юркомпании "Миллер", которая представляет потерпевших - семью Старицкого.

К этой версии есть определенные вопросы. Почему признание супруга Кожары сделала только через месяц после рокового выстрела? И ровно за день до того, как бывшему министру объявили о подозрении.

Второй вопрос - откуда на затылке у Старицкого след от удара?

Также биологических следов супруги Кожары на пистолете не выявлено. Зато есть следы экс-министра. Правда, защита Кожары объяснила это так: пистолет он в руках держал, но не стрелял из него. 

Судя по тому, что Леонида Кожару арестовали (пусть и с правом выйти под залог) - суд больше склоняется пока к версии обвинения. 

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