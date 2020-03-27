В условиях карантина часть украинцев находится в самоизоляции, лишенная своего обычного дохода.

Это тем более тревожно для тех, кто платит кредит. Однако недавно Рада ввела кредитные каникулы в связи с коронавирусом. Штрафы и пени за просрочку пока отменены.

Однако этих мер может быть не достаточно. Ведь люди, потерявшие работу из-за карантина, вряд ли смогут сразу после его отмены начать выплачивать займы.

Поэтому многих волнует другой вопрос - а можно ли реструктуризировать задолженность? Проще говоря - растянуть ее по срокам или вообще уменьшить?

Сегодня Нацбанк опубликовал на своем сайте обращение к банкам, где рассказал, как отсрочить для украинцев платежи по займам.

Правда, право на эту реструктуризацию будут иметь не все. А только добросовестные заемщики - а также те, кто смог доказать, что пострадал от карантина или эпидемии. Что будет весьма непросто.

"Страна" разбиралась в наставлениях НБУ.

Вопросы и ответы о кредитах

Сегодня у себя на Facebook Нацбанк опубликовал вопросы и ответы о том, как не платить кредит в карантин.

1. Какие кредиты подлежат реструктуризации?

Кредиты, которые исправно обслуживались заемщиками до 1 марта 2020 года.

2. Кто может претендовать на кредитные каникулы?

Льготный режим по кредиту могут получить граждане и бизнес, которые имеют финансовые трудности из-за карантина. Все, кто полностью или частично потерял доход и работу. От бизнеса банк должен получить подтверждение фактов временного снижения доходов или прекращения работы.

Этот пункт самый спорный - учитывая, что большая часть украинского бизнеса работает в тени. И редко показывает реальные доходы.

3. Как выглядит реструктуризация? Мне разрешат не платить тело кредита и проценты?

НБУ предложил банкам несколько вариантов. Например, вас могут освободить от уплаты тела кредита на время карантина с соответствующим удлинением кредита. Также вам может быть предложена капитализация процентных платежей. Все зависит от вашей конкретной ситуации и договоренностей с банком.

4. Прекращают ли банки начислять проценты?

Они продолжат начислять проценты, ведь параллельно они начисляют проценты по депозитам своим клиентам. Однако оплатить вы можете после завершения карантина. Сегодня запрещено налагать штрафы и пеню за несвоевременное обслуживание потребительского кредита.

5. Может ли банк повышать ставки по кредитам в рамках реструктуризаций?

Нет. Реструктуризация не должна приводить к повышению эффективной ставки и ухудшение других условий. Также банки не должны требовать комиссий за проведение реструктуризации.

6. Как провести реструктуризацию? Мне позвонят?

Банки должны быть активными и самостоятельно предлагать льготный режим для граждан и бизнеса, которые потеряли доходы из-за карантина. Но! Если банк к вам до сих пор не обратился, вы можете сделать это сами. Объясните ситуацию банку и отправьте заявку на реструктуризацию.

7. Меня вызывают в отделение банка для реструктуризации? Но в стране карантин!

О реструктуризации можно договориться дистанционно. Не едьте в отделение. Общайтесь с банком онлайн и берегите себя. Если у вас беззалоговый кредит, вашим согласием на реструктуризацию может быть запись телефонного разговора, заявка на сайте банка, сообщение в чате.

8. А что делать среднему и крупному бизнесу?

Это уже индивидуально. Банк будет рассматривать заявку, учитывать финансовую отчетность, текущее состояние клиента и его уязвимость к экономической ситуации в стране. Кризис по-разному отразился на отраслях экономики. По кому ударил больше, по кому-то меньше.

9. Ухудшится ли состояние банков, если они будут массово реструктуризировать кредиты?

На все кредиты, которые будут реструктуризированы до конца сентября 2020 года, не распространяются признаки дефолта. Это означает, что такие реструктуризации не создают риск для капитала банков.

Как добиться реструктуризации

Как уже говорилось выше, предполагается, что банк должен быть активным и самостоятельно предлагать льготный режим. Однако, если с таким предложением к вам не обращались, звоните в банк сами. Все можно сделать дистанционно, настаивает Нацбанк.

От бизнеса банк должен получить подтверждение фактов временного снижения доходов или прекращения работы. Основаниями могут быть:

потеря основного источника дохода заемщика из-за карантина

резкое колебание обменных курсов по валютным кредитам.

Основные документы, которые нужны для реструктуризации

Копия паспорта заемщика (оригинал предъявляется во время подписания обновленного договора);

Документы, подтверждающие наличие веских оснований для проведения реструктуризации;

Справка о доходах, выписка со счетов или иной подтверждающий платежеспособность документ;

Выписка из трудовой книжки, справка от работодателя или заверенная копия договора о трудоустройстве.

Собрав документы для реструктуризации, должник должен заполнить заявление на получение услуги.

В НБУ не объяснили, каким образом все эти этапы сделать онлайн. Видимо, все же один раз придется приехать в банк и подписать новое соглашение.