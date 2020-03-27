У 76-летней женщины, которая два дня назад скончалась от пневмонии в Конотопе Сумской области, подтвердилось заболевание коронавирусом. Об этом в соцсети сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

"Лабораторный анализ показал, что умершая два дня назад в Конотопе женщина была инфицирована коронавирусом. По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат. Также положительный экспресс-тест на коронавирус у трех ее близких родственников. Это коронавирус", - написал Семенихин.

Отметим, что в данных Минздрава по количеству смертей от коронавируса этот случай пока не фигурировал. Вероятно, теперь он пополнит официальную статистику и число жертв Covid-19 увеличится до шести.

Напомним, что за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 62 человека. Всего в стране выявлено 218 случаев смертельно опасного заболевания.

Также мы сообщали, что в Украине возраст почти половины зараженных коронавирусом от 18 до 49 лет.