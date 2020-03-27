В Тернопольской области тело умершего от коронавируса мужчины выдали родственникам в специальном мешке. Из больницы даже не вышли, чтобы помочь вынести тело.

Об этом сообщает ОВІД.

Так, Ольга Тутова, дочь 68-летнего пенсионера, приехала вместе с мужем забрать тело отца из инфекционной больницы. Она рассказала, как происходила выдача тела.

"Нам выдали отца в черном пакете. Папа был тяжелый, поднять невозможно было самому. И вот это пакет просто тянули по земле. Сам мой муж это делал, руками и тянул. Пакет черный, оборвался в руках. Это было что-то страшное. Никто не вышел даже в гроб положить", - сказала Ольга Тутова.

Она добавила, что поднять гроб, чтобы занести в машину, они сами не смогли.

"Мы просили помощи - никто не реагировал. Мы гроб тянем, доски рассыпаются, потому что это был асфальт. К нам вышли на помощь только после того, как мы позвонили главному врачу инфекционной больницы. Вышел мужчина, полностью одетый в защитный костюм, и начал упрекать нас, что не мы (родственники) должны этим заниматься, а санэпидемслужба", - рассказала Ольга.

Вместе с мужем они перевезли тело умершего отца в родное село Ковалевку своим транспортом. Тест на коронавирус ни у Ольги, ни у ее мужа не брали.

Видео: youtube.com

Напомним, что в Тернопольской области уже 26 больных с коронавирусом и девять из них - медики.

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