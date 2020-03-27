На днях начальник полиции Киева Андрей Крищенко высказался за необходимость ужесточения контроля за передвижением граждан в столице, чтобы избежать случаев мародерства.

Стоит отметить, что вместе с остановкой транспорта и закрытием кафе и ресторанов произошел исход карманников из заведений общепита и общественного транспорта. После остановки метро и ввода спецбилетов, по сведениям оперативников, щипачи переквалифицировались на уличные кражи, чтоб хоть как-то "заработать" на жизнь. Поэтому уличные преступления и пошли в рост в столице.

По Киеву есть случаи задержаний бывших карманников на нетипичных для них уличных кражах. Хотя в полиции, по данным наших источников в адвокатских кругах, по привычке играют со статистикой и чтобы не испортить показатели просто волокитят с регистрацией заявлений о преступлениях, пользуясь тем что суды практически не работают и жалобу о невнесении данных в ЕРДР рассмотрят далеко не сразу.

Дополнительный фактор - много сил полиции задействовано на охране ТРЦ, контроле за соблюдением правил самоизоляции, режима карантина и проверке спецбилетов в общественном транспорте.

По данным наших источников в МВД, объектами охоты для воров в первую очередь стал автотранспорт киевлян. Только за минувшие сутки в одном Печерском районе столицы зарегистрированы четыре кражи из автомобилей. В трех случаях - на бульваре Леси Украинки, ул. Кургановской и Бастионной с люксовых внедорожников воры сняли дорогостоящие фары и зеркала заднего вида.

Четвертый случай и вовсе курьезный. В премиальном внедорожнике "Land Rover", припаркованном на улице Предславинской разбили несколько стекол, чтобы украсть... пакет с упаковкой кофе. По всем случаям заведены уголовные производства по ст. 185 УК Украины - "Кража". В полиции говорят, что если и дальше полиция будет ездить в каждом троллейбусе и автобусе и выполнять функции кондукторов, то число уличных преступлений будет только расти, ведь патрулировать улицы будет некому.

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