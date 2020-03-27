По состоянию на вечер четверга, 26 марта, за границей зафиксированы четыре смерти граждан Украины из-за коронавируса. Еще восемь украинцев за рубежом уже вылечились от Covid-19.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Так, количество умерших от Covid-19 украинских граждан за границей по состоянию на 26 марта увеличилось до четырех, все они - женщины (по состоянию на 23 марта сообщалось о трех смертях). Три украинки умерли в Италии, страна, в которой зафиксировали четвертую смерть, не уточняется.

МИД также сообщает, что 22 гражданина Украины проходят лечение от коронавируса за рубежом: в Италии, Германии, Доминикане, Польше, ОАЭ, Испании, Нигерии, Нидерландах, США, на Сейшелах. Еще 160 украинцев за границей находятся на карантине.

Инфографика: Twitter/ Коронавірус у світі - оперативно від МЗС

Напомним, что по состоянию на утро 27 марта в Украине число заболевших коронавирусом увеличилось до 218. При этом четверо людей вылечились, а пять - умерли.